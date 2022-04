மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரி தலைமை செயலாளர் திடீர் மாற்றம் + "||" + Puducherry Chief Secretary Aswanikumar was abruptly transferred to Delhi. Rajiv Verma has been appointed to replace him.

புதுச்சேரி தலைமை செயலாளர் திடீர் மாற்றம்