மாநில செய்திகள்

முதல்-மந்திரி சொன்னால் கையெழுத்து போட ‘நான் ரப்பர் ஸ்டாம்ப் இல்லை’ கவர்னர் பேச்சு + "||" + ‘I am not a rubber stamp’ Governor’s speech to sign if the First-Minister says so

முதல்-மந்திரி சொன்னால் கையெழுத்து போட ‘நான் ரப்பர் ஸ்டாம்ப் இல்லை’ கவர்னர் பேச்சு