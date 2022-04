மாநில செய்திகள்

நெல் கொள்முதல் செய்ய வேளாண்மை துறை அலுவலர்களிடம் சான்று பெற வேண்டும் + "||" + Proof of purchase of paddy should be obtained from the officials of the Department of Agricultur

நெல் கொள்முதல் செய்ய வேளாண்மை துறை அலுவலர்களிடம் சான்று பெற வேண்டும்