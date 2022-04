மாநில செய்திகள்

ஆற்றங்கரையோரத்தில் கற்களால் தடுப்பு அமைக்க வேண்டும் + "||" + The riverbank should be blocked by stones

ஆற்றங்கரையோரத்தில் கற்களால் தடுப்பு அமைக்க வேண்டும்