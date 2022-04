‘‘மாற்றுத்திறனாளிகள் கோரிக்கையை நிச்சயம் நிறைவேற்றுவோம்’’ முதல்-அமைச்சர் உறுதி

மாநில செய்திகள்

‘‘மாற்றுத்திறனாளிகள் கோரிக்கையை நிச்சயம் நிறைவேற்றுவோம்’’ முதல்-அமைச்சர் உறுதி + "||" + "We will definitely fulfill the demand of the disabled," the First Minister assured

‘‘மாற்றுத்திறனாளிகள் கோரிக்கையை நிச்சயம் நிறைவேற்றுவோம்’’ முதல்-அமைச்சர் உறுதி