மாநில செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவித்தொகை வழங்குவதில் பாரபட்சம் காட்டவில்லை + "||" + There is no discrimination in the provision of grants to persons with disabilities

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு உதவித்தொகை வழங்குவதில் பாரபட்சம் காட்டவில்லை