மாநில செய்திகள்

‘கோடநாடு குற்ற சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும்' - சசிகலா அறிக்கை + "||" + ‘Those involved in the Kodanad crime should be punished’ - Sasikala statement

‘கோடநாடு குற்ற சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும்' - சசிகலா அறிக்கை