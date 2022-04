மாநில செய்திகள்

பத்திரிகையாளர் நலவாரியத்தின் முதல் கூட்டம் அமைச்சர் தலைமையில் நடந்தது + "||" + The first meeting of the Press Welfare Board was chaired by the Minister

பத்திரிகையாளர் நலவாரியத்தின் முதல் கூட்டம் அமைச்சர் தலைமையில் நடந்தது