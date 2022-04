மாநில செய்திகள்

ஆற்றில் மணல் அள்ளிய 4 பேர் கைது மினிவேன் பறிமுதல் + "||" + Police have arrested 4 people for dumping sand in the river. The minivan was confiscated.

