மாநில செய்திகள்

மத்திய உள்துறை மந்திரி அமித்ஷா புதுச்சேரி வருகைபுதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார் Union Home Minister Amit Shah is arriving in Pondicherry today. He lays the foundation for various government projects.

