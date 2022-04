மாநில செய்திகள்

தலைக்கு மேல் சூரியன் வந்ததால் பிர்லா கோளரங்கத்தில் நிழல் இல்லா நாளை உணர்ந்த மாணவர்கள் + "||" + Students who felt tomorrow without shade at Birla Planetarium as the sun came over their heads

