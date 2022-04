மாநில செய்திகள்

லைசென்சு இல்லாமல் வாகனம் ஓட்டினால் அபராதம் புதுவை போக்குவரத்து போலீசார் எச்சரிக்கை + "||" + puducherry traffic police have warned that driving without a license could result in fines.

