மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் விரைவில் தொடங்கப்படும் + "||" + The Medical University in Pondicherry will be started soon

புதுச்சேரியில் மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் விரைவில் தொடங்கப்படும்