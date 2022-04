மாநில செய்திகள்

மாமல்லபுரத்தில் பசுமை பாரம்பரிய திட்டத்தில் பெண்களே ஓட்டும் பேட்டரி வாகனம் + "||" + Battery vehicle driven by women at the Green Heritage Project in Mamallapuram

மாமல்லபுரத்தில் பசுமை பாரம்பரிய திட்டத்தில் பெண்களே ஓட்டும் பேட்டரி வாகனம்