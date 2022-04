மாநில செய்திகள்

மாணவர்கள் செயல் குறித்து டி.ஜி.பி. வெளியிட்ட காணொளி பதிவின் எதிரொலி - பள்ளி வளாகத்தில் மரக்கன்றுகள் நட்ட அரசு பள்ளி மாணவர்கள்...! + "||" + Government school students who planted saplings on the school premises .

மாணவர்கள் செயல் குறித்து டி.ஜி.பி. வெளியிட்ட காணொளி பதிவின் எதிரொலி - பள்ளி வளாகத்தில் மரக்கன்றுகள் நட்ட அரசு பள்ளி மாணவர்கள்...!