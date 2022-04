மாநில செய்திகள்

அரசியல் ஆக்கக்கூடாது துயரத்தை விளக்குவதற்கு வார்த்தைகள் இல்லை முதல்-அமைச்சர் பேட்டி + "||" + There are no words to describe the tragedy that should not be politicized First-Minister Interview

அரசியல் ஆக்கக்கூடாது துயரத்தை விளக்குவதற்கு வார்த்தைகள் இல்லை முதல்-அமைச்சர் பேட்டி