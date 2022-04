மாநில செய்திகள்

கோவில்பட்டி: 10 வருடத்திற்க்கும் மேல் வீட்டில் இருந்த துப்பாக்கி தோட்டாக்கள் - 2 பெண்களிடம் விசாரணை + "||" + Inquiry into 2 women regarding gun bullets in the house

கோவில்பட்டி: 10 வருடத்திற்க்கும் மேல் வீட்டில் இருந்த துப்பாக்கி தோட்டாக்கள் - 2 பெண்களிடம் விசாரணை