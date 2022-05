மாநில செய்திகள்

கிராம சபை கூட்டத்தில் பங்கேற்காத அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை + "||" + Action against officers who do not attend village council meetings

கிராம சபை கூட்டத்தில் பங்கேற்காத அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை