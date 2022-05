மாநில செய்திகள்

24 மணி நேரமும் ஓயாமல் உழைக்கும் முதல்-அமைச்சரை தமிழகம் பெற்றிருக்கிறது அமைச்சர் புகழாரம் + "||" + Tamil Nadu has a First Minister who works tirelessly 24 hours a day

24 மணி நேரமும் ஓயாமல் உழைக்கும் முதல்-அமைச்சரை தமிழகம் பெற்றிருக்கிறது அமைச்சர் புகழாரம்