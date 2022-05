மாநில செய்திகள்

கழிவுநீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்ய ஐ.ஐ.டி. மாணவர்கள் கண்டுபிடித்த நவீன கருவி + "||" + IIT to clean the septic tank. A modern tool invented by students

கழிவுநீர் தொட்டியை சுத்தம் செய்ய ஐ.ஐ.டி. மாணவர்கள் கண்டுபிடித்த நவீன கருவி