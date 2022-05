மாநில செய்திகள்

கார் தொழிற்சாலை மூடப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு: ஓ.பன்னீர்செல்வம் புகாருக்கு அமைச்சர் பதில் + "||" + Allegation of closure of car factory: Minister responds to O. Panneerselvam's complaint

கார் தொழிற்சாலை மூடப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு: ஓ.பன்னீர்செல்வம் புகாருக்கு அமைச்சர் பதில்