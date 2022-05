மாநில செய்திகள்

திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோவில்: ரூ.1.33 கோடி உண்டியல் காணிக்கை + "||" + 1 crore 33 lakh donation has been received at Thiruvannamalai Arunachaleswarar temple.

