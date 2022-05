மாநில செய்திகள்

பிளஸ் 2 தேர்வுகள் நாளை தொடக்கம்தேர்வு மையங்களை கண்காணிக்க 23 பறக்கும் படைகள் + "||" + 23 flying squads have been set up to monitor students writing Plus-2 general exams from engaging in malpractices.

