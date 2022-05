மாநில செய்திகள்

திருக்காஞ்சி கோவிலில்காசி விஸ்வநாதருக்கு புதிய சன்னதிஅமைச்சர் நமச்சிவாயம் அடிக்கல் நாட்டினார் + "||" + A new Kasi Vishwanathar shrine is being constructed at the Nadeeswarar temple as the Thirukanchi Ganga. Minister Namachchivayam laid the foundation for this.

