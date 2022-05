மாநில செய்திகள்

சென்னை ரெயிலில் ரூ.2 கோடி நகைகளை கொள்ளையடிக்க முயற்சி கேரளாவை சேர்ந்த 2 வாலிபர்கள் கைது + "||" + Two youths from Kerala have been arrested for trying to loot Rs 2 crore worth of jewelery on the Chennai train

சென்னை ரெயிலில் ரூ.2 கோடி நகைகளை கொள்ளையடிக்க முயற்சி கேரளாவை சேர்ந்த 2 வாலிபர்கள் கைது