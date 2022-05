மாநில செய்திகள்

இரு கால்களையும் முடக்கிய விபத்து - தேர்வெழுத மகளை தூக்கி வந்த தந்தை - நெகிழ செய்த காட்சி + "||" + Accident that paralyzed both legs - the father who lifted his daughter to take the exam

