மாநில செய்திகள்

காடுகளின் அளவு 6 சதவீதமாக குறைந்துள்ளதுசபாநாயகர் செல்வம் வேதனை + "||" + Speaker Selvam lamented that the forest cover in Pondicherry has been reduced to 6 per cent.

காடுகளின் அளவு 6 சதவீதமாக குறைந்துள்ளதுசபாநாயகர் செல்வம் வேதனை