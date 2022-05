மாநில செய்திகள்

இன்று முதல் 10 நாட்களுக்குவிசித்திரன் படம் பார்க்கும் ரசிகர்களுக்கு தங்க சங்கிலி பரிசுயுவர் பேக்கர்ஸ் நிறுவனம் அறிவிப்பு + "||" + Your Packers has announced that gold chains will be a gift to fans who watch the movie 'visiththiran' which will be released in theaters today.

