மாநில செய்திகள்

ரெயிலை கவிழ்க்க சதியாபுதுச்சேரி தண்டவாளத்தில் குண்டு வெடித்ததுவெடிக்காத மற்றொரு குண்டு பறிமுதல் + "||" + A bomb exploded on a railway track in Pondicherry last night. Another bomb was found unexploded. Sathiya to overturn the train? Police are investigating.

