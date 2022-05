மாநில செய்திகள்

செயற்கைக்கோள்களின் துணையில்லாமல் மனிதனால் அரை மணி நேரம் கூட வாழ முடியாது - இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் சிவன் பேச்சு...! + "||" + Man cannot live even half an hour without the help of satellites - Former ISRO leader Shiva speaks ...!

செயற்கைக்கோள்களின் துணையில்லாமல் மனிதனால் அரை மணி நேரம் கூட வாழ முடியாது - இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் சிவன் பேச்சு...!