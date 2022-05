மாநில செய்திகள்

மற்ற கட்சியினரை விமர்சிக்க நாராயணசாமிக்கு உரிமையில்லை + "||" + Narayanasamy has no right to criticize other parties

மற்ற கட்சியினரை விமர்சிக்க நாராயணசாமிக்கு உரிமையில்லை