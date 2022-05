மாநில செய்திகள்

சாமி ஊர்வலம் ஊருக்குள் வரக்கோரி கிராம மக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Sami procession road blockade by villagers demanding them to come into town

