நாகப்பட்டினம்

திருமருகல் ஒன்றியம் புத்தகரத்தில் மகாகாளியம்மன் கோவில் உள்ளது. இந்த கோவிலில் ஆண்டுதோறும் ஆடி மாதம் மகாகாளியம்மன் நடன வீதி உலா நடைபெறுவது வழக்கம். இந்த ஆண்டுக்கான ஆடி திருவிழா கடந்த 21-ந்தேதி காப்பு கட்டுதலுடன் தொடங்கியது.

On the occasion of the festival, Durgai Amman departed on 24th. After that, leaving from the Mahakaliamman temple, Amman Dance Road was held. A large number of devotees participated in this and had darshan of Sami. In the ceremony, today (Friday) night, Amman will enter the temple in a white dress and dance, followed by porridge pouring and swinging ceremony tomorrow.