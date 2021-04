சட்டசபை தேர்தல் - 2021

தமிழகத்திற்கு 11 மருத்துவக்கல்லூரிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது - ஈரோட்டில் பாஜக தலைவர் ஜேபி நட்டா பேச்சு + "||" + 11 medical colleges have been given to Tamil Nadu Says BJP Chief JP Natta

தமிழகத்திற்கு 11 மருத்துவக்கல்லூரிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது - ஈரோட்டில் பாஜக தலைவர் ஜேபி நட்டா பேச்சு