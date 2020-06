உலக செய்திகள்

ரஷ்யாவில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 5 லட்சத்தை கடந்தது + "||" + COVID-19 treatment: Russia rolls out first approved drug as infections pass 500,000

ரஷ்யாவில் கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை 5 லட்சத்தை கடந்தது