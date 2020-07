உலக செய்திகள்

கொரோனா பரிசோதனையில் உலகிலேயே இந்தியா 2-வது இடம் + "||" + India ranks 2nd in the world in corona testing

