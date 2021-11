மாநில செய்திகள்

சென்னை ஐகோர்ட்டு புதிய தலைமை நீதிபதியாக முனீஸ்வர் நாத் பண்டாரி நியமனம் + "||" + Muneeswar Nath Bandari has been appointed as the new Chief Justice of the Chennai High Court

சென்னை ஐகோர்ட்டு புதிய தலைமை நீதிபதியாக முனீஸ்வர் நாத் பண்டாரி நியமனம்