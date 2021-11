தேசிய செய்திகள்

வெளிநாடுகளில் வேகமாக பரவும் புதிய வகை கொரோனா: இந்தியாவில் எதுவும் இல்லை - மத்திய சுகாதாரத்துறை + "||" + No case of B.1.1.529 COVID-19 variant reported in India so far: Official sources

வெளிநாடுகளில் வேகமாக பரவும் புதிய வகை கொரோனா: இந்தியாவில் எதுவும் இல்லை - மத்திய சுகாதாரத்துறை