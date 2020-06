உலக செய்திகள்

ஆப்பிரிக்க நாடான ருவாண்டாவில், முதன்முதலாக ஒருவருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் உயிரிழப்பு + "||" + In the African country of Rwanda, the first person to die of coronavirus infection

ஆப்பிரிக்க நாடான ருவாண்டாவில், முதன்முதலாக ஒருவருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் உயிரிழப்பு