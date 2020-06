உலக செய்திகள்

ஆசிய நோபல் பரிசு என அழைக்கப்படுகிற ரமோன் மக்சேசே விருது, இந்த ஆண்டு ரத்து + "||" + The Ramon Magsaysay Award, also known as the Asian Nobel Prize, was canceled this year

