உலக செய்திகள்

ஹோப் விண்கலம் யோஷினோபு ராக்கெட் ஏவுதளத்திற்கு எடுத்து செல்லப்பட்டது + "||" + The spacecraft of Hope was taken to the Yoshinobu rocket launch

ஹோப் விண்கலம் யோஷினோபு ராக்கெட் ஏவுதளத்திற்கு எடுத்து செல்லப்பட்டது