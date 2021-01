கூடைப்பந்து

பத்மஸ்ரீ விருதுக்கு தேர்வு: 18 ஆண்டுகால உழைப்புக்கு கிடைத்த அங்கீகாரம் - தமிழக கூடைப்பந்து வீராங்கனை அனிதா பேட்டி + "||" + Nominated for Padma Shri: Recognition for 18 years of hard work - Interview with Tamil Nadu Basketball player Anita

பத்மஸ்ரீ விருதுக்கு தேர்வு: 18 ஆண்டுகால உழைப்புக்கு கிடைத்த அங்கீகாரம் - தமிழக கூடைப்பந்து வீராங்கனை அனிதா பேட்டி