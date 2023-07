2023 - 24 ஆம் ஆண்டு இந்தியாவில் நடைபெற உள்ள போட்டிகளின் அட்டவணை வெளியீடு..!

மும்பை,

2023 செப்டம்பர் முதல் 2024 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் இந்தியாவில் நடைபெற உள்ள சர்வதேச போட்டிகளுக்கான அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.அதன்படி இந்திய அணி உலககோப்பை தொடருக்கு முன்பு செப்டம்பர் மாதத்தில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக 3 ஒருநாள் தொடரில் விளையாடுகிறது.



தொடர்ந்து நவம்பர் , டிசம்பர் மாதத்தில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக இந்திய அணி 5 டி20 தொடரில் விளையாட உள்ளது.பின்னர் 2024 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக 3 டி20 தொடரில் விளையாடுகிறது.தொடர்ந்து ஜனவரி , பிப்ரவரி மாதத்தில் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக 5 டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடுகிறது .



NEWS - BCCI announces fixtures for International Home Season 2023-24.



The Senior Men's team is scheduled to play a total of 16 International matches, comprising 5 Tests, 3 ODIs, and 8 T20Is.



