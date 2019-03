விழா மேடையில் உடலில் தீ வைத்துக்கொண்ட பிரபல பாலிவுட் நடிகர்- ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி

பாலிவுட் நடிகர் அக்ஷய் குமார் 2.0 படத்தில் ரஜினிக்கு வில்லனாக நடித்திருந்தவர். அந்த படத்திற்கு பிறகு தமிழிலும் அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

ஒரு விழா மேடையில், உடலில் தீ வைத்துக் கொண்டு வந்த நடிகர் அக்ஷய் குமாரை பார்த்து ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

அமேசான் ப்ரைம்காக ‘தி எண்டு’ என்கிற வெப் சீரிஸில் அக்ஷய் குமார் நடிக்கிறார். அதற்கான அறிமுக விழாவில் தான் அக்ஷய் குமார் இப்படி செய்துள்ளார்.

இந்த புகைப்படங்களை அவரே ட்விட்டரில் வெளியிட்டுள்ளார்.

Literally, all fired up for my association with @PrimeVideoIN’s THE END (working title). Trust me, this is only the beginning 😉@JSalke@vikramix@Abundantia_Entpic.twitter.com/BL2PS4iJPQ