நடிகர் விஷாலின் அயோக்யா வெளியாகவில்லை : ரசிகர்கள் ஏமாற்றம் !

சென்னை,

ஏ.ஆர்.முருகதாஸின் உதவி இயக்குநர் வெங்கட் மோகன் இயக்கத்தில் விஷால், ராஷி கண்ணா நடிப்பில் 'அயோக்யா’ திரைப்படம் உருவாகி உள்ளது. 'அயோக்யா’ இன்று வெளியிடப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டு இருந்தது.

ஆனால் பல்வேறு காரணங்களால் வெளியாகவில்லை.காலை 8 மணி காட்சிக்கு திரையரங்கிற்கு வந்த ரசிகர்கள் பெரும் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர். இந்நிலையில், நேற்று சென்னையில் `இரும்புத்திரை-2‘ ஷூட்டிங்கில் இருந்த விஷால், படத்தை ரிலீஸ் செய்வதற்காக மேற்கொண்ட வழிமுறைகளும் தோல்வியடைந்தன.

தயாரிப்பாளர் மது தாக்கூரின் பழைய திரைப்படங்கள் வெளியீட்டில் தரவேண்டிய ரூபாய் 3 கோடியை தந்தால்தான் `அயோக்யா’ திரைப்படத்தை வெளியிட அனுமதிக்க முடியும் என தென்னிந்திய ஃபிலிம் சேம்பர் தரப்பில் கூறியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இதுகுறித்து தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் விஷால், ``ஒரு நடிகனாக நான் அனைத்து வேலைகளையும் சரியாகத்தான் செய்தேன். எனது கடின உழைப்புக்குக் கிடைத்த பரிசு எனது `அயோக்யா’ படம் வெளியாகவில்லை. நான் கஜினி முகம்மது போல் எனது நேரம் வரும் வரையில் விடமாட்டேன். எனது பயணம் தொடரும்” என பதிவிட்டிருக்கிறார்.

As I wait. For my hardwork called #ayogya to release. I did my best.more than an https://t.co/nThd9d438M always. I groomed my child since it came on my lap.BUT.not enuf??? #gajjnimohamed. My time will come. I continue my journey Gb pic.twitter.com/yjKHQitJ7O