சினிமா செய்திகள்

தமிழை அடுத்த நூற்றாண்டுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் - மலேசிய விழாவில் கவிஞர் வைரமுத்து பேச்சு + "||" + Tamil should be taken to the next century - Poet Vairamuthu Speech at Malaysian Festival

தமிழை அடுத்த நூற்றாண்டுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் - மலேசிய விழாவில் கவிஞர் வைரமுத்து பேச்சு