சினிமா செய்திகள்

வாஸ்கோடகாமா இப்போது இந்தியா வந்தால் அவர்கிட்ட என்ன சொல்வாங்க? - நடிகை ஆர்த்தி வெளியிட்ட டுவீட் + "||" + If Vasco da Gama came to India now, what would they say? Aarti

வாஸ்கோடகாமா இப்போது இந்தியா வந்தால் அவர்கிட்ட என்ன சொல்வாங்க? - நடிகை ஆர்த்தி வெளியிட்ட டுவீட்