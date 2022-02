விஷ்ணு விஷால் நடிக்கும் 'எப்.ஐ.ஆர்' படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு..!

சென்னை,

இயக்குனர் கவுதம் வாசுதேவ் மேனனின் உதவி இயக்குனர்களில் ஒருவரான மனு ஆனந்த் இயக்கத்தில் நடிகர் விஷ்ணு விஷால் நடித்துள்ள திரைப்படம் 'எப்.ஐ.ஆர்'. மஞ்சிமா மோகன் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார். ரைசா வில்சன், ரேபா மோனிகா ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர்.

இந்த திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. வருகிற பிப்ரவரி 11-ந்தேதி 'எப்.ஐ.ஆர்' திரைப்படம் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்று படக்குழு அறிவித்துள்ளது. கொரோனா பாதிப்பின் காரணமாக முதலில் ஓடிடியில் வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டிருந்த நிலையில் தற்போது தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளதால் திரையரங்குகளில் வெளியிட முடிவு செய்துள்ளது.

We’re super excited to associate with the talented @TheVishnuVishal for #FIR



A @RedGiantMovies_ release.



The film releases in cinemas worldwide on February 11th.@Udhaystalin@itsmanuanand@menongautham@mohan_manjima@raizawilson@Reba_Monica@MusicAshwath@VVStudiozpic.twitter.com/t22qKcT8OM