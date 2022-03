சந்தானம் நடிக்கும் புதிய படத்தின் டைட்டில் வெளியீடு..!

சென்னை,

நடிகர் சந்தானம் தற்போது தெலுங்கில் வெளியான 'ஏஜென்ட் சாய் ஸ்ரீனிவாசா' படத்தின் தமிழ் ரீமேக்கான 'ஏஜென்ட் கண்ணாயிரம்' திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். அதைத் தொடர்ந்து சந்தானம் நடிக்கும் புதிய படத்தின் டைட்டில் மற்றும் மோஷன் போஸ்டர் தற்போது வெளியாகி உள்ளது.

Unleashing the motion poster and title of Rathna Kumar's film. #GuluGulu.

