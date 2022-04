சினிமா செய்திகள்

வட இந்தியா, தென்னிந்தியா என்ற பாகுபாடு தேவை இல்லை - ஏ.ஆர். ரகுமான் + "||" + No need to discriminate between North India and South India - A.R. Rahman

வட இந்தியா, தென்னிந்தியா என்ற பாகுபாடு தேவை இல்லை - ஏ.ஆர். ரகுமான்